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Kültür-Sanat

Salma Hayek'e şövalyelik onuru

'From Dusk Till Dawn’ filmiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Meksikalı oyuncu Salma Hayek’e, Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Onur Nişanı (Légion d’Honneu

04 Ocak 2012 02:00


T24 - 'From Dusk Till Dawn’ filmiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Meksikalı oyuncu Salma Hayek’e, Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Onur Nişanı (Légion d’Honneur) ve Şövalyelik unvanı verilecek.

Her yıl Fransız uyruğuna sahip olmayan 213 kişiye takdim edilen bu unvanın Hayek’e, iki ay içinde Élysées Sarayı’nda düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de katılacağı bir törenle takdim edilmesi bekleniyor.

Légion d’Honneur, 1802 yılında Napoleon Bonaparte tarafından yaratılan ve o yıldan beri duruşuyla topluma örnek sayılabilecek bireylere veriliyor.

Nişanın en alt sınıfında şövalyelik unvanı yer alırken, sınıflar kademe kademe ‘büyük nişana’ doğru devam ediyor. Ancak Salma Hayek’in hangi davranışlarından ötürü böyle bir onura layık görüldüğü Fransa kamuoyunda şimdiden tartışma yarattı bile.

Bu arada Türkiye’den Yaşar Kemal, Gökşin Sipahioğlu, Sakıp Sabancı ve İhsan Doğramacı gibi birçok isim de daha önce bu nişanı almaya hak kazanmıştı.

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