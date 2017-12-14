Salma Hayek: Weinstein benim de canavarım

ABD'li sinema oyuncusu Salma Hayek, Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel tacizine uğradığını söyleyen oyunculara eklendi.

New York Times gazetesinde uzun bir görüş yazısı kaleme alan Hayek, 2002 yılında "Frida" filminin çekimlerinin kendisi için bir "kabusa" dönüştüğünü yazdı.

"(Weinstein) yıllar boyunca kabusum oldu" sözlerini kullanın Hayek, yapımcının kendisinden masaj, seks ve beraber duş alma talabinde bulunduğunu ve bu taleplerini tekrar tekrar reddetmek zorunda kalmanın skandallara bulaşan film patronunu çok kızdırdığını belirtti.

51 yaşındaki sinema oyuncusu cinsel taciz skandallarının baş aktörü ile yaşadıklarını tüm detayları ile anlattığı uzun yazısında Weinstein için "Sanırım 'hayır' kelimesinden daha fazla nefret ettiği bir şey yoktu" ifadesini kullandı.

Frida'nın arka planı

Hayek, 1990'lı yıllarda oyunculukta yükselmesinde Weinstein'in çok büyük etkisi olduğunu kabul ederken, bunun bir bedeli olduğunu kaydetti. Oyuncu, "Gecenin her saati, bir otelden öbürüne, bir mekandan diğerine bir anda kapımda belirirdi" itirafında bulundu.

Aynı şekilde Hayek, Hollywood patronunun yapımcılığını üstlendiği Frida filminin çekilmleri sırasında akıl almaz taleplerde bulunduğunu ekledi. Sadece kendi zevki için senaryoya çıplaklık ve bir kadınla sevişme sahnesi eklediğini kaydeden oyuncu, çekim anları için "Vücudum ağlamaktan ve titremekten başka tepki veremedi" ifadesini kullandı ve ekledi: "Nedeni ise bir başka kadınla çıplak olacağımdan değil, bir başka kadınla sadece Harvey Weinstein için çıplak olacağımdandı."

Oyuncu Weinstein'in kendisini ölümle bile tehdit ettiğini ve öfkesini kontrol etmekte zorlandığını kaydetti.

Hayek'in yazısında aktardığı kadarıyla her şeye rağmen yapımcı, filmin vizyona girmesini engellemek istemiş ancak yönetmen Julie Taymor ve kendisinin baskısıyla sonunda ikna olmuştu. Frida, dünya çapında 56 milyon gişe hasılatı elde ederken, altı dalda Oscar adaylığını iki ödülle taçlandırmıştı.

Buzdağının görünen yüzü

Weinstein'in Ekim ayında cinsel taciz ile suçlanması sonrası başlayan ve eğlence dünyası başta olmak üzere birçok sektörde benzer istismar suçlamaları ile yayılan skandallar zinciri ile birlikte konu ABD'de uzun zamandır gündemde.

Şu ana kadar Meryl Streep, Judi Dench, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi birçok kadın Hollywood yıldızının kariyerleri boyunca benzer tacizlerle karşılaştıklarını ilan etmeleriyle birlikte konu ABD'den tüm dünyaya yayılmış ve sosyal medyada #metoo (ben de) etiketi ile birçok kadın, hayatları boyunca karşılaştıkları benzer vakaları dile getirmeye başlamıştı.

Hayek de yazısında bunca yıldır sessiz kalmasına karşın son dönemde çığ gibi büyüyen kampanyalar ile birlikte sesini yükseltmenin vakti geldiğini kaydetti.

Skandalların peşisıra gelmesi ile birlikte Weinstein'in kendi kurduğu şirketindeki işine son verilmiş, ABD ve Britanya'daki prestijli film akademileri ve ödül konseyleri olmak üzere birçok kuruluş ile ilişiği sonlandırılmıştı.

Hayek'in iddiaları üzerine Weinstein'in avukatı bir açıklama yaparak kısa bir süre içerisinde tüm suçlamalara yanıt vereceklerini söyledi.

AP/dpa/AFP/ÇÖ,BÖ

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