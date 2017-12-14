Salma Hayek: Masaj, seks ve duş taleplerini reddettim, vücudum ağlamak ve titremekten başka tepki vermedi!

Meksikalı-ABD'li aktris Salma Hayek de onlarca kadının cinsel taciz ve tecavüzle suçladığı ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın kendisine yıllar boyunca cinsel taciz uyguladığını anlattı. New York Times için bir makale kaleme alan Hayek, Weinstein'in kendisini ölümle tehdit ettiğini de söyledi. Weinstein ise sözcüsü aracılığıyla suçlamayı reddetti.

TIME dergisi 'Yılın Kişisi' unvanını 'Sessizliği Bozanlar'a verdi

51 yaşındaki Hayek, New York Times için 'Harvey Weinstein benim de canavarım' başlıklı bir makale yazdı.

Aralarında Angelina Jolie ve Asia Argento gibi isimlerin de olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Weinstein için 'O tutkulu bir sinefil, risk alıcı, filmdeki yeteneklerin destekçisi, bir baba ve bir canavardı. Yıllarca benim canavarımdı" diyen Hayek, yapımcı ile yaşadıklarını anlatması için gazetecilerin, oyuncu arkadaşı Ashley Judd da dahil çok sayıda kaynaktan kendisiyle iletişim kurduğunu belirtti.

O dönemi atlatıp 'hayatta kaldığı' düşüncesine kendisini inandırdığını, Weinstein hakkında çok sayıda kadının açıklama yapması nedeniyle konuşma sorumluluğundan kaçtığını ve anlatacaklarının bir fark yaratmayacağını düşündüğü için daha önce sustuğunu anlatan Hayek "Kendi korkaklığımla yüzleşmeli ve hikayemi alçakgönüllü şekilde kabul etmeliydim" ifadelerini kullandı.

Meksika'dan ABD'ye geliş hikayesi, kariyerinden ve Weinstein'ın sektördeki öneminden bahseden Hayek 'en büyük hayali' olan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatan filmi çekmek için Weinstein ile anlaştığını anlattı.

"Onu, yönetmen Robert Rodriguez ve yapımcı Elizabeth Avallan ile olan ilişkim nedeniyle biraz tanıyordum. Ama o dönem bildiklerim sadece dikkat çekici bir zekası olduğu, sadık bir arkadaş ve aile babası olduğuydu" diyen Hayek "Şimdi bildiklerim ışığında beni onun tecavüzden koruyan şeyin Quentin Tarantino ve George Clooney ile olan dostluğum olup olmadığın merak ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hayek, Frida filmini çekebilmek için Weinstein'ın birçok cinsel tacizine nasıl katlandığını ve defalarca 'Hayır' demek zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı:

"Birçok farklı otel ve mekanda gecenin bir vakti gelip kapıyı açmamı istemesine hayır. Onunla birlikte duş almaya hayır. Duş alırken beni seyretmesine izin vermeme hayır. Bana masaj yapmasına izin vermeme hayır. Çıplak bir arkadaşının bana masaj yapmasına izin vermeme hayır.Bana oral seks yapmasına izin vermeme hayır. Başka bir kadınla birlikte önünde soyunmama hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır… Her ret onun Makyavelist öfkesine neden oluyordu. 'Hayır'dan daha fazla nefret ettiği bir kelime olduğunu düşünmüyorum."