Salma Hayek, Edson Alvarez'i Rennes'e transfer etmeye çalışmış

Ajax'ta forma giyen Meksikalı Edson Alvarez, Hollywood yıldızı ve vatandaşı Salma Hayek'in kendisini Rennes'e transfere ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax formas giyen Edson Alvarez, kendisine gelen transfer teklifini açıkladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’den teklif aldığını söyledi. Meksikalı futbolcu, Hollywood aktrisi Salma Hayek’ten telefon aldığını belirtti.

Hollanda basınından De Telegraaf’a açıklamalar yapan Alvarez, Hayek’in onu ikna etmeye çalıştığını iddia ederek:

“Meksikalılığı ile bilinen birisi olarak beni aradı ve Fransa’ya transfer olmamı istedi. Bu beni şaşırttı ve mutlu etti. Ama kesinlikle Ajax’ta devam etmek istiyordum ve bunu ona da açıkladım" dedi.

Rennes kulübünün sahibi Francois-Henri Pinault, Salma Hayek’in eşi. Bu sezon Ajax ile 11 maça çıkan Edson Alvarez, 2 gol attı.