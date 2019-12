T24 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "Çadır mahkemeleri kurularak salıverilen teröristler var ya, bugün kan akıtanlar onlar" dedi.



Şandır, Mersin’in Erdemli ilçesindeki parti binasında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında terörle ilgili açıklamalarını tasvip etmediğini belirtti.



Ülkenin birlik ve beraberliğinin zedelenmek istendiğini öne süren Şandır, şöyle konuştu:



"Bugün ülkemizde insanlar alt kimlik üst kimlik diyerek ayrıştırılıyor ve çatıştırılıyor. AK Parti hükümetinin başlattığı açılım sonrası ve geçen zaman içinde 117 şehit verdik, 80 insanımız da yaralandı. Ben bugün Başbakanı konuşurken üzüntü ile izledim. Terörden şikayet ediyor, terörü konuşanlardan şikayet ediyor. Ben buradan sitemlerimizi gönderiyorum. 19 Ekim 2009 tarihinde PKK’lı teröristler törenlerle karşılandı. Çadır mahkemeleri kurularak salıverilen teröristler var ya, bugün kan akıtanlar onlar. Onları salıvermenin hesabını bu millete vermeniz gerekir. O gün atanmış hakimlerle yargıyı baskı altında tutarak, ’siz suç işlemediniz’ diyerek salıverdiniz. Onlar da zafer işareti yaparak ülkemize girdiler. Onların ellerinde ve üzerlerindeki kırmızı işaretin anlamı öldürdükleri Türk askeri sayısının işaretidir. Şimdi o günleri unutacak ve sorumluluklarınızı unutup terörden şikayet edeceksiniz. Bu ülkeyi yönetenlerin şikayet etmeye hakkı yoktur. Hele ki siyasi iktidarın hiç yoktur."



Şandır, demokratik açılımla anaların gözyaşının dineceğinin söylendiğini hatırlatarak, buna karşın kan akmaya, anaların da göz yaşı dökmeye devam ettiğini kaydetti.



Başbakan Erdoğan’ın açılımın süreceğini söylediğini ifade eden Şandır, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"PKK teröristlerini salıveren mahkeme size göre adil mahkeme idi. Bugün Başbakan açıklama yapıyor ’yargıya güvenimi kaybettim’. Niye? Türk yargısı teröristleri buldu şimdi tutukladı da ondan. Salıverirken yargıya güveniyordun, tutuklanmaları halinde güvenmiyorum diyorsun. Bu çelişki ne. Bu topraklarda biz et tırnak misali birlikte yaşıyoruz. Bu insanları etnik kimlikleri ile ayrıştırırsanız, mezhepleri ile ayrıştırırsanız, bu ülkeye en büyük kötülüğü yaparsınız. Bu siyaset değildir, bununla iktidar olunmaz. Bu yanlış bir davranıştır. Bize göre PKK açılımından bu yana akan kanların sorumlusu AK Parti hükümeti ve onun başındaki başkanıdır. Terör örgütünün hamisi de başbakandır."



Şandır, MHP koalisyonundaki hükümetin 2002 yılında AK Parti hükümetine ülkeyi sıfır terörle teslim ettiğini savunarak, "Türkiye’nin üzerinde oynanmak istenen oyunlar var. Teröre karşı müzakere olmaz, buna karşı mücadele olur. PKK ile mücadelede AK Parti iktidarının zaafı bugün akan kanların sebebidir. Dolayısıyla PKK açılımı ile terör örgütü cesaretlendirilmiş ve bu örgüt aldığı cesaretle de ülkeye saldırarak kan akıtmaktadır" diye konuştu.





Başsavcı Cihaner'in tahliyesi



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in serbest bırakıldığını hatırlatan Şandır, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu söyledi.



Yargıtay’ın verdiği kararı yorumlamanın siyaseten doğru olmayacağını ifade eden Şandır, şöyle konuştu:



"Yargının verdiği karara saygı göstermemiz gerekir. Yargıtay’ın verdiği kararı yorumlamak siyaseten doğru değildir. Buna saygı gösterilmesi gerekir. Ama AK Parti’nin yönettiği bu ülkede, hemen her kurumun ve her kurulun çivisi çıkmış durumdadır. Bugün hakimler diğer hakimleri takip ettiriyor ve haklarında dava açtırıyor. Savcılar ise diğer savcıları tutuklamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin çivisini çıkarttılar. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner görevi üzerindeyken özel yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcıları tarafından görevden alınmıştır. Burada bir usulsüzlük yapılmıştır, yapılan iddialar doğru değildir. Bilindiği gibi yasa gereği Cumhuriyet Başsavcılarını sorgulama yetkisi Yargıtay’a aittir. Yargıtay iddiaları asılsız, delilleri de yetersiz bularak serbest bırakmıştır. Ama sonuç yargının kararıdır ve yargının kararına da herkesin saygı göstermesi gerekir."



Türkiye’nin bir an önce AKP iktidarından kurtulması gerektiğini ileri süren Şandır, erken seçim yapılması gerektiğini savundu.



Şandır, buradaki konuşmasından sonra, beraberindeki MHP Mersin milletvekili Kadir Ural ve diğer partililerle Erdemli Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temelinin atılma törenine katıldı.



Şandır, belediye hizmet binası temelini Ural, Kaymakam İbrahim Özefe, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gül, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve davetlilerle birlikte attı.