Salıncakta sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'daki çocuk parkında bindiği salıncağa bacakları sıkışan 6 yaşındaki Esila Çalışkan\'ı itfaiye ekibi kurtardı.
Merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi\'ndeki parkta arkadaşlarıyla oynayan Esila Çalışkan, salıncağa binip, sallanmak istedi. Salıncağın oturma kısmındaki deliklere soktuğu bacaklarını çıkaramayan Esila, ağlamaya başladı. Çocuğu kurtaramayan çevredekiler, itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, salıncağın plastik kısmını keserek Esila Çalışkan\'ı kurtardı.
Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Esila Çalışkan, daha sonra ailesine teslim edildi.
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