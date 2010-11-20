-''SALINCAK'' FİLMİNE ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - ''1. Hakları Çalınmış Çocuklar Kısa Film Yarışması''nda birincilik ödülüne, ''Salıncak'' filmiyle Bilal Çakay layık görüldü. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, ''1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'' çerçevesindeki film yarışması, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in himayesinde, Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın destekleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Çocuk Vakfı iş birliğinde düzenlendi. Atalay Taşdiken, Can Soysal, İhsan Kabil, Mustafa Ruhi Şirin ve Semih Kaplanoğlu'ndan oluşan seçici kurul, başvuruda bulunan 34 kısa film arasından Bilal Çakay'ın ''Salıncak'' adlı kısa filmini ödüle değer buldu. Film, yarışmanın ana teması olan hakları çalınmış çocuklar içeriğini görsel ve sinema diliyle başarılı bir şekilde anlattığı için ödüllendirildi. Ödül töreni, 25-27 Şubat 2011'de İstanbul'da yapılacak. Yönetmen Bilal Çakay, 1985'te Siirt'in Eruh ilçesinde doğdu. Halen Mersin Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümünde eğitimini sürdürüyor. 2006'da ilk filmi ''Koridoru'' yönetti. Çeşitli kısa filmlerde farklı görevler üstlenen Çakay, ''Yabancı'' ve ''Eski Dünyaya Dair'' adlı iki filmin daha yönetmenliğini üstlendi. Çakay'ın, ''Yabancı'' adlı kısa filmi, bu yıl düzenlenen 1. Manisa Kısa Film Festivali'nde ''En İyi Film'' seçildi.