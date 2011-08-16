-Salih'ten ülkesine dönme sözü SANA (A.A) - 16.08.2011 - Tedavi için Suudi Arabistan'da bulunan Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, kısa süre içinde ülkesine döneceğini söyledi. Salih, kendisine bağlı aşiret temsilcilerine yaptığı ve canlı yayınlanan konuşmasının sonunda "Yakında Sana'da görüşmek üzere" dedi. Televizyonda son çıkışına kıyasla daha sağlıklı görünen Salih konuşmasında, ülkedeki siyasi krizi sona erdirmek için muhalefeti sandığa davet etti. Salih, iktidarı "darbeler yoluyla değil, seçimlerle" devretmeye hazırlandığını belirtti. Salih, 3 Haziran'da başkanlık sarayına düzenlene bombalı saldırıda ağır yaralanarak Suudi Arabistan'a tedavi olmaya gitmişti.