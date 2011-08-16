T24 LogoT24 Logo
Dünya

Salih'ten ülkesine dönme sözü SANA (A.A)

16 Ağustos 2011 23:25

-Salih'ten ülkesine dönme sözü SANA (A.A) - 16.08.2011 - Tedavi için Suudi Arabistan'da bulunan Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, kısa süre içinde ülkesine döneceğini söyledi. Salih, kendisine bağlı aşiret temsilcilerine yaptığı ve canlı yayınlanan konuşmasının sonunda "Yakında Sana'da görüşmek üzere" dedi. Televizyonda son çıkışına kıyasla daha sağlıklı görünen Salih konuşmasında, ülkedeki siyasi krizi sona erdirmek için muhalefeti sandığa davet etti. Salih, iktidarı "darbeler yoluyla değil, seçimlerle" devretmeye hazırlandığını belirtti.  Salih, 3 Haziran'da başkanlık sarayına düzenlene bombalı saldırıda ağır yaralanarak Suudi Arabistan'a tedavi olmaya gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24