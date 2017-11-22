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Salihli'den çalınan hayvanlar, İzmir'de bulundu

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki çiftliklerde çeşitli tarihlerde meydana gelen büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

22 Kasım 2017 13:24

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki çiftliklerde çeşitli tarihlerde meydana gelen büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Çalıntı hayvanlar ise İzmir\'de bulunup, sahiplerine teslim edildi.
Salihli\'nin Süleymaniye ile Adala mahallelerinden bu ay içinde, farklı zamanlarda, İbrahim Mecitel\'e ait 6 büyükbaş hayvan ve Azmi Aydın\'a ait 35 küçükbaş hayvan çalındı. Çiftlik sahiplerinin şikayeti üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan hayvanların, İzmir\'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi\'nde oturan C.A.\'ya ait çiftlikte olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda çiftlikteki hayvanlara el konulurken, C.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Hayvanlar, İzmir\'den getirilerek sahiplerine teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan çiftlik sahipleri büyük sevinç yaşadı, jandarmaya teşekkür etti. C.A.\'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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