Salihli'de yerli tohum ve fide şenliği

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki Beşeylül İlkokulu\'nda, yerli tohum ve fide şenliğinin 2\'ncisi düzenlendi.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma Vakfı (GEMA), Beşeylül İlkokulu ve Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu işbirliğiyle, yerli tohum ve fide şenliğinin 2\'ncisi gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Beşeylül İlkokulu Müdürü Ahmet Sarp, \"Yerli tohumun üretilmesi, halk ve toprakla buluşturulması amacıyla, çocuklarımızın yetiştirdiği 40 bin sebze fidanın dağıtım programındayız. Üretimde millilik kapsamında bu çalışmamızı yaptık\" dedi.

GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ise, bu yıl okul bahçesinde oluşturulan sera içerisinde 10 farklı tür sebze çeşidinde 40 bin fide ürettiklerini söyledi. Kilimcigöldelioğlu, \"Geçen yıl bu sera içerisine 7 bin fide dikmiştik. Bu yıl sayımızı artırarak, 40 bine çıkardık. Amacımız halkımızı yerel tohumla buluşturmaktır. Ürettiğimiz bu fidanları cumartesi günü Çamurhamamı Mahallesi\'nde gerçekleştireceğimiz ve bu etkinliğin devamı niteliğinde olan programımızda halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız\" dedi.

Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, \"Yerli tohum ve fide şenliğinin geleneksel hale getirilmesi son derece olumlu. Yerli tohumun yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin bunu kullanması amacıyla yapılan faaliyetin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor\" dedi.

Tören, halk oyunları gösterileri ile devam etti.



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