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Salihli'de römork hırsızlığına 3 tutuklama

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çeşit tarihlerde 3 ayrı traktör römorku hırsızlığına karıştıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

07 Şubat 2018 20:03

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, çeşit tarihlerde 3 ayrı traktör römorku hırsızlığına karıştıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Salihli\'nin Durasıllı, Akören ve Sindel mahallerinden çeşitli tarihlerde 3 traktör römorku çalındı. Bunun üzerine harekete geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak M.D. (21), S.M. (20), A.Ş. (20), Z.D. (19) ve çalıntı römorkları toplam 8 bin lira karşılığında satın aldığı belirlenen C.B.\'yi (44) dün gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M., A.Ş. ve C.B. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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