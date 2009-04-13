Salihli'de otomobilin çarptığı yaya öldü



Manisa'ın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 46 yaşındaki Mustafa Yaşar öldü.



Kaza, bugün akşam saatlerinde İzmir- Ankara Karayolu Mersindere Köyü girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar'a, 46 yaşındaki Bayram B. yönetimindeki 35 AH 1778 plakalı otomobil çarptı. Bir süre otomobilin altında sürüklenen Yaşar'a arkadan gelen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir başka otomobil daha çarptı. Mustafa Yaşar olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza sonrası olay yerine gelen Yaşar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası köylüler, yetkililerin bölgeye trafik ışığı koyacağı sözü verdiğini, ancak yapmadıklarını belirterek tepki gösterdi.

