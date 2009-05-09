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Yaşam

Salihli'de operasyon: 7 tutuklama

09 Mayıs 2009 04:43

Manisa'da, zihinsel ve fiziksel özürlü vatandaşlar ile işsiz kişilerin nüfus cüzdanlarına, kendilerine ait fotoğrafları yapıştırarak kurdukları 20'ye yakın paravan şirket adına bankalardan aldıkları çekleri diğer paravan şirketler üzerinden kullanan ve piyasayı dolandırdıkları iddia edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, resmi ve özel belgelerde sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ederek devleti zarara uğratan organize suç örgütüne yönelik Manisa'nın Salihli, Soma ilçeleri ile İzmir ve ilçelerinde 12 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, örgüt lideri olduğu iddia edilen A.B. (35) ile Y.Ö. (47), M.Ç. (39), M.Z.B. (33), İ.P.Y. (27), V.T. (34), C.U. (37) ve U.T. (35), gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, U.T'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Diğer zanlılar tutuklandı.

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