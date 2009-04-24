Salihli'de çalınan sigaralar İzmir'de bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, iki hafta önce soyulan TIR’daki sigaralar İzmir'de ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, iki hafta önce özel bir sigara şirketine ait bir TIR’ın soyulması üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigaraların İzmir'de piyasaya sürüldüğü yönündeki ihbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçti.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle 5 ayrı noktaya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 813 bin TL civarında olan 950 kutu sigaradan 641'i ele geçirildi.



Ele geçirilen sigaraların 3 ayrı depoda saklandığı ve araçlarla piyasaya sürüldüğü öğrenildi.



Sigarayı piyasaya süren ve malları satın aldığı iddia edilen N.Y.(46), O.Ç.(32), M.Y.Ö.(49), M.F.Y.(31) ve H.K.(33), adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Olay



7 Nisan’da Manisa'dan yüklenen sigaraları Ankara'ya götürmek üzere hareket eden 45 UA 3312 plakalı tır sanayi sitesinde içi boşaltılmış halde bulunmuştu.



