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Salihli'de 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi

19 Aralık 2018 15:52

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi\'nde 3 evde sahte içki üretimi yapıldığını öğrendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararıyla M.D. (51), E.K. (59) ve B.K.\'nin (60) yaşadığı evlere ve depolarına, dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 bin 100 litre şarap, 30 litre rakı, 12 litre viski ele geçirildi. Sahte içkinin dışında ayrıca içki üretiminde kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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