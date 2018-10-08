Salihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındı

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)-SALİHLİ Devlet Hastanesi\'ne gelen Suriyeliler ile doktorların daha rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla Omar Calkama (22), sözleşmeli tercüman olarak görevlendirildi.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Gökhan Gürsoy, Suriye uyruklu kişilerle daha sağlıklı iletişim sağlanması için hastaneye kazandırılan Suriyeli tercüman konusu hakkında bilgi verdi. Başhekim Gökhan Gürsoy, \"Suriyeli vatandaşlara sağlık konusunda gerekli hizmeti yeterince veremiyorduk. Çünkü doğru iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Bir tercüman görevlendirilmesi herkesi rahatlattı. Hasta derdini anlatabildiği için mutlu. Hekim hastasının derdini bilince derman olmakta zorlanmıyor. Daha kısa sürede doğru sonuca ulaşıyor. Ameliyat vakalarında hasta neye imza attığının bilinci ile huzur içinde ameliyata giriyor. Omar Calkama ile daha iyi hizmet verdiğimiz bir gerçek. Başarılar diliyorum\" dedi.

Suriye\'nin Lazkiye kentinde doğan ve lise mezunu olduğu açıklanan Calkama\'nın, Türkiye\'ye geldiği günden beri birçok ilde tercümanlık yaptığı belirtildi.

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