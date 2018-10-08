T24 LogoT24 Logo
Gündem

Salihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındı

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)-SALİHLİ Devlet Hastanesi'ne gelen Suriyeliler ile doktorların daha rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla Omar Calkama (22), sözleşmeli tercüman olarak görevlendirildi

08 Ekim 2018 20:09

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)-SALİHLİ Devlet Hastanesi\'ne gelen Suriyeliler ile doktorların daha rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla Omar Calkama (22), sözleşmeli tercüman olarak görevlendirildi.
Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Gökhan Gürsoy, Suriye uyruklu kişilerle daha sağlıklı iletişim sağlanması için hastaneye kazandırılan Suriyeli tercüman konusu hakkında bilgi verdi.  Başhekim Gökhan Gürsoy, \"Suriyeli vatandaşlara sağlık konusunda gerekli hizmeti yeterince veremiyorduk. Çünkü doğru iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Bir tercüman görevlendirilmesi herkesi rahatlattı. Hasta derdini anlatabildiği için mutlu. Hekim hastasının derdini bilince derman olmakta zorlanmıyor. Daha kısa sürede doğru sonuca ulaşıyor. Ameliyat vakalarında hasta neye imza attığının bilinci ile huzur içinde ameliyata giriyor. Omar Calkama ile daha iyi hizmet verdiğimiz bir gerçek. Başarılar diliyorum\" dedi.
Suriye\'nin Lazkiye kentinde doğan ve lise mezunu olduğu açıklanan Calkama\'nın, Türkiye\'ye geldiği günden beri birçok ilde tercümanlık yaptığı belirtildi. 
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emre SAÇLI SALİHLİ Manisa DHASALİHLİ Devlet HastanesiSuriyelilerCalkamaSalihli Devlet Hastanesi Başhekim Gökhan Gürsoy SuriyeSuriyeliBaşhekim Gökhan GürsoyBirHastaHekimDahaAmeliyatOmar CalkamaBaşarılarSuriye Lazkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24