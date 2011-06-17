-SALİH'E ''GERİ DÖNME'' ÇAĞRISI SANA (A.A) - 17.06.2011 - Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Yemen'de, cuma namazında toplanan yaklaşık 100 bin kişi Suudi Arabistan'da tedavi gören Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e ''Orada kal'' çağrısında bulundu. Muhalif göstericilerin katılımında önceki haftalara göre azalma gözlenirken, yapılan uzun ve siyasi içerikli hutbede, ülkenin içine düştüğü ekonomik krizlerin yanı sıra 32 yıllık Salih yönetiminin yanlışlarına değinildi. Hutbede, devrim için aylardır oturma eylemleri yapan Yemen gençliğine seslenilirken, gelinen durumun bir başarı olduğu ve bundan sonrası için aynı mücadelenin gösterilmesi gerektiği dile getirildi. Atılan sloganlarda ve açılan pankartlarda ağırlık Salih'in ülkeye dönmemesine yönelik olurken, olası bir geri dönüşte ülkede ciddi güvenlik problemleri yaşanabileceği belirtildi. Göstericiler güneyde devam eden çatışmalarda hayatını yitiren ve evsiz kalanlar için sık sık sloganlar attı. Bölgede hayatını kaybeden bir kişinin tabutu da alana getirilerek cenaze namazı kılındı. Salih'in sarayına yapılan saldırıda yaralanıp Suudi Arabistan'a tedavi olmak üzere gitmesinin ardından muhalefet, hükümetin yetkilerini geçici bir konseye devretmesi ve iki aylık bir süre içinde seçimlerin başlatılması için yoğun girişimlerde bulunmuş, batılı güçlerden destek arayışına girmişti.