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Spor

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven'den tarihi başarı

İSTANBUL (DHA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar

02 Aralık 2018 01:48

İSTANBUL (DHA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.
Dün antrenman turlarında ilk sırada yer alarak 18 ülke arasında iddialarını ortaya koyan Yoluç ve Güven, 1 saatlik ilk sıralama yarışını ikinci, bugün koşulan 1 saatlik ikinci sıralama yarışını da birinci sırada tamamlayarak final yarışına pole pozisyonda başlama şansı elde ettiler.
Bahreyn Uluslararası Pisti\'nde koşulan 1 saatlik final yarışına ilk sırada başlayan Salih Yoluç, üçüncü sırada pite girerek otomobili Ayhancan Güven\'e teslim etti. Ayhancan Güven ilk olarak ikinci sıradaki Rusya takımını, daha sonra da yarıştaki en hızlı tur zamanını kaydederek lider İngiltere\'yi geçerek ilk sıraya yerleşti. Son turlarda bu pozisyonunu korumayı başaran 20 yaşındaki milli sporcu Ayhancan, damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek Türkiye takımının ilk kez FIA GT Uluslar Kupası\'nı kazanmasını sağladı.

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