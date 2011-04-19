-SALİH YILDIZ KARARA İTİRAZ ETTİ HAKKARİ (A.A) - 19.04.2011 - Hakkari bağımsız milletvekili adayı Salih Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan iptal kararına itiraz ederek İl Seçim Kuruluna dilekçe verdi. YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayı hakkında aldığı adaylıklarının iptali kararının ardından İl Seçim Kuruluna gelen BDP Genel Saymanı ve eski Yüksekova Belediye Başkanı Salih Yıldız, itiraz dilekçesi ve memnu haklarını kullanma belgesiyle itirazda bulundu. Yıldız, İl Seçim Kurulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK'nın aldığı kararın siyasi olduğunu öne sürerek, kararın kabul edilecek hiçbir yanı bulunmadığını iddia etti. 2004 yılından itibaren 5 yıl Yüksekova Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Yıldız, aynı karar, dosya ve memnu kararına rağmen 2011 seçimlerine katılamayacak olmasının düşündürücü olduğunu ifade etti. Yıldız, YSK'nın yaptığı hatayı telafi etmesi temennisinde bulunarak, ''Umarım YSK, bu savaş kararına ortak olacak hatasını düzeltmiş olur. Ben itiraz dilekçemi verdim'' dedi.