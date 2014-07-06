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Spor

Salih yarın Roma'ya gidiyor

Salih Uçan'ın Roma'ya transferi için yarın İtalya'nın başkentinde olacağı öğrenildi

06 Temmuz 2014 12:11

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan, Serie A takımlarından Roma'ya imza atmak için yarın İtalya'ya gidiyor.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ın, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'ya transferi için yarın İtalya'nın başkentinde olacağı öğrenildi. 

Salih yarın akşam saatlerinde Roma'ya gelecek, pazartesi günü de sağlık kontrolünden geçecek. İtalya'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkeden gelen oyuncular için olan kontenjan sınırından dolayı gündeme gelen genç oyuncunun başka bir takım tarafından alınması ya da kiralanması formülünün yerine Salih Uçan'ın doğrudan Roma ile sözleşme imzalayıp, sarı-kırmızılı takımda kalmasının ön plana çıktığını belirtiliyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Salih için Roma kulübünün 4 milyon euro bedelle 2 senelik kiralama ve üçüncü yıl 11 milyon euroya satın alma opsiyonu üzerinde Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport da bugünkü haberinde genç oyuncunun yarın geleceğini yazdı.

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