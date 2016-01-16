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Spor

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Roma'da Rudi Garcia'nın yerine gelen teknik direktör Luciano Spaletti, Salih'i kadroda düşünmüyor

16 Ocak 2016 19:03

Fenerbahçe'den kiralık olarak Roma forması giyen Salih Uçan'a hoca değişikliği yaramadı. Rudi Garcia'nın ayrılmasının ardından takımdaki geleceği merak konusu olan oyuncu için bir süredir sarı-kırmızılı ekibin kapısını aşındıran köklü kulüp transferde muradına erdi. FIFA kurallarına göre bir takımda kiralık olarak forma giyen bir oyuncu, bir başka takıma daha kiralık olarak gidebilir. Ancak bunun için bonservisini elinde bulunduran kulübünün yazılı izni gerekiyor. Fenerbahçe ile de bu transfer için irtibata geçildiği, gerekli iznin ulaşmasının ardından, Salih'in Serie A ekibi Sampdoria'ya transferinin resmileşeceği ifade edildi.

Roma'daki teknik direktör değişikliği Salih için yeni bir umut anlamına geliyordu. Garcia yönetiminde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, Luciano Spalletti idaresinde daha çok oynama şansı bekliyordu. Ancak deneyimli teknik adamın Salih Uçan'ı kadroda düşünmediği ortaya çıktı.

Spalletti'nin kafasındaki Roma takımı şekillenmeye başladı. İtalyan teknik adamın yönetimden istediği ilk ismin, eski öğrencisi Axel Witsel olduğu ortaya çıktı. Zenit takımının formasını giyen Belçikalı futbolcu, Salih Uçan ile aynı bölgede, orta sahanın ortasında görev yapıyor.

Halihazırda bu bölgede zaten bir çok opsiyonu bulunan takım kadrosuna rağmen yine aynı mevki için yeni bir isim istemesi, Spalletti'nin forma şansı bekleyen Salih ile ilgili düşüncelerini de açığa vurdu. Zenit'te birlikte çalıştığı Witsel hamlesinin ardından Salih'i düşünmediği ortaya çıkan Spalletti'nin bu kararı, oyuncunun Sampdoria'ya kiralanmasına izin verilmesine yol açtı. 

 

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