T24 LogoT24 Logo
Spor

Salih Uçan şans istiyor

İsmi Anadolu kulüpleriyle anılan Salih Uçan, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini söyledi

15 Kasım 2016 14:14

Geçtiğimiz sezonu İtalya'nın Roma kulübünde geçiren Salih Uçan, teknik direktör Dick Advocaat'ın kendisine şans vermesini istedi.

Salih, sezonun ilk maçlarında forma giyse de Advocaat’ın gözünden düştü. Adı birçok Anadolu kulübüyle anılan başarılı futbolcu, buna rağmen şu anda transferi düşünmüyor.

Salih Uçan, Dick Advocaat’ın aynı Aatif’a olduğu gibi kendisine de bir şans daha vermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman'ın yaptığı Konyaspor, Salih Uçan'ı transfer etmek istediğini açıklamıştı.  

ETİKETLER

Salih UçanFenerbahçeDick Advocaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24