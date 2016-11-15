Salih Uçan şans istiyor

Geçtiğimiz sezonu İtalya'nın Roma kulübünde geçiren Salih Uçan, teknik direktör Dick Advocaat'ın kendisine şans vermesini istedi.

Salih, sezonun ilk maçlarında forma giyse de Advocaat’ın gözünden düştü. Adı birçok Anadolu kulübüyle anılan başarılı futbolcu, buna rağmen şu anda transferi düşünmüyor.

Salih Uçan, Dick Advocaat’ın aynı Aatif’a olduğu gibi kendisine de bir şans daha vermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman'ın yaptığı Konyaspor, Salih Uçan'ı transfer etmek istediğini açıklamıştı.