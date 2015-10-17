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Spor

Salih Uçan Roma'da mı kalacak, Fenerbahçe'ye mi dönecek?

Başkent temsilcisi, genç oyuncuyu 2 yıllığına bonservis opsiyonu kiralamıştı

17 Ekim 2015 00:35

Roma'nın genel direktörü Mauro Baldissoni, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Türk oyuncu Salih Uçan'ı bonservisiyle birlikte transfer edip etmeyeceklerine, sezon sonunda karar vereceklerini söyledi. Başkent temsilcisinin idarecisi Baldissoni, Yabancı Gazeteciler Derneği'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Geçen sezon Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Salih Uçan hakkındaki düşüncelerini aktaran Baldissoni, satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacaklarıyla ilgili, "Salih Uçan, genç ve yetenekli bir oyuncu. Bunu ben de teyit edebilirim. Roma'da devam edip etmeyeceği sezon sonu değerlendirilecek bir konu" diye konuştu. İtalyan basınında yer alan Roma yönetiminin Salih'i bonservisiyle transfer etme kararı aldığına dair haberlerin hatırlatılması üzerine Mauro Baldissoni, "Bu haberleri doğrulayamam. Satın alma opsiyonumuz var ama bunu değerlendirmek için vaktimiz de var" ifadeleirni kullandı..

Baldissoni, şampiyonluk şanslarını değerlendirerek, İtalya'da her takımla rekabet edebilecek, başa oynayabilecek bir takım kurduklarını ancak, Avrupa'da bir başarı için zaman gerektiğini söyledi.
 

 

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