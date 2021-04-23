Salih Uçan'dan 53 dakikada 3 asist!

Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü ağırladı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen Alanyaspor, maçta 2-1 geriye düştükten sonra geri dönmesini bildi ve maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmada 3 asistle oynayan Salih Uçan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asist birden yaptı.

Süper Lig'de bu sezonun transfer gözdelerinden birisi olan Salih Uçan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezon için kadrosuna katmak istediği ilk isimler arasında yer alıyor. Alanyaspor formasıyla 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden birisi olan Salih Uçan, bu sezon takımıyla çıktığı 36 maçta 3 gol katkısı yaptı.

Orta sahada Çağdaş Atan'ın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Salih Uçan, 36. haftada oynanan Gaziantep maçına da ilk 11'de başladı. Zorlu mücadelede 1-0 geriye düşen Alanyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.