Salih Müslim'den Esad'a yeşil Işık: Kapılarımız herkes ile diyaloğa açık; ABD'nin kararlarına mahkum değiliz

Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye ile ABD’nin Münbiç için bir yol haritası üzerinde anlaşmasını değerlendirdi. ABD ile kurulan işbirliğinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini söyleyen Müslim, "İşlerin farklı olmasını isterdik. Ancak olan oldu. Nihayetinde biz ABD’nin kararlarına mahkum değiliz. Amerikalılar kendi çıkarlarına göre kararlar veriyor" dedi. "Rejimle bile çıkarlarımız örtüşürse ittifak kurabiliriz" diyen Müslim, Esad yönetimiyle "ön koşulsuz diyaloğa" yeşil ışık yaktı.

“Kürtlerin Suriye’de kurduğu ittifaklar çıkar odaklıdır. Bu yüzden Suriye rejimi dahil herkese ittifak kapımız açık” diyen Müslim, “ABD ve Türkiye şu an ittifak halinde buna rağmen Menbic’i savunacak gücümüz var” ifadesini kullandı.

"Biz ABD’nin kararlarına mahkum değiliz"

Alman Haber Ajansı’na (DPA) konuşan Müslim, “İşlerin farklı olmasını isterdik. Ancak olan oldu. Nihayetinde biz ABD’nin kararlarına mahkum değiliz. Amerikalılar kendi çıkarlarına göre kararlar veriyor. Aynı şekilde bizim de çıkarlarımız gereği ittifaklarımız var. Hiç kimsenin kölesi ya da hizmetçisi değiliz, kendi politikalarımız var. Amerikalılarla çıkarlarımız örtüşürse onlarla devam ederiz. Ruslarla çıkarlarımız örtüşürse onlarla ittifak kurarız. Hatta rejimle bile çıkarlarımız örtüşürse ittifak kurabiliriz” dedi.

Türkiye ile ABD’nin Afrin’de bir çıkar anlaşmasına vardığını savunan Müslim, “ABD, savaşçılarımızın kanlarıyla kazandığımız bölgelerden, Türkiye’den bazı çıkarlar elde etmek için taviz veriyor” deyip, Münbiç'te de benzer bir durum olabileceğini öne sürdü.

"Esad'ın diyalogdan bahsetmesi bir ilerleme"

Müslim, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Kürtleri diyalog ya da savaş seçenekleri arasında bırakması halinde ne yapılacak?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Böyle bir şey olmayacaktır. Kapılarımız herkes ile diyaloğa her zaman açıktır. Esad’in sözlerini değiştirdiğini gördük. Bundan iki ay önce bizi terörist olarak niteliyordu şimdi ise bizimle diyalogdan bahsediyor. Bu bir ilerlemedir. Herkes nasıl çıkarlarını düşünüyorsa biz de öyle düşüneceğiz.”

"Diyalog şartsız olacak, isimlendirme önemli değil"

Müslim, ‘Kürtlerin Esad yönetimi ile diyalog kurması halinde federalizmden vazgeçme ihtimali olup olmadığı’ sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Diyalog ön şartsız olacaktır. Biz, Suriye’den uzak olmayı istemiyoruz, demokratik bir Suriye istiyoruz. İsimlendirmeler önemli değildir. Bize ve ülkemizin bütün kesimlerine demokratik haklarımızı sağlayan neyse onu istiyoruz. Diyalog, görüşmelerin sonunda herkesin haklarının garanti altına alınacağı bir toplumsal sözleşme imzalanacak.”