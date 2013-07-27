Salih Müslim: Türk yetkililere geçici yönetim fikrimizi aktardık, 'hakkınızdır' dediler

Perşembe günü Türkiye'ye gelen PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerinde "özerk yönetimin ilan edilmesi gibi bir durumun olmadığını, içinde Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, herkesin yer alabileceği siyasi bir çözüm buluncaya kadar bir geçici bir yönetim kurulması fikirlerini anlattıklarını" belirtti. Müslim, buna karşılık Türk yetkililerin "Bu sizin hakkınızdır" dediğini söyledi. Müslüm, konuşmasının devamında "Türkiye halkımıza her bakımdan yardım edecek. Yani insani yardımda bulunacak" dedi.

DİHA'da yayımlanan habere göre, Türkiye'ye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine geldiğini belirten PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde de bu tür görüşmelerin devamı yönünde karar aldıklarını söyledi. Muslim, görüşmelerin ardından çıkan sonucun Türkiye'nin sınırda Kürtlerin varlığından rahatsız olmadığı ve Kürtlerin yanında olduğu sonucunun çıktığını söyledi.

Muslim, "Biliyorsunuz Türkiye, Suriye ile 9 yüz kilometreden fazla sınır boyuna sahip. Bu sınırın üzerinde iki tarafta da Kürtler var. Bu sebeple sınırda meydana gelen ve Suriye'de meydana gelen olaylar birinci dereceden Türkiye'yi ilgilendiriyor. Muhakkak bir diyaloğun olması gerekiyor. Yanlış anlaşmaların olmaması için görüşme gerekiyor" dedi.

Yüz yüze ilk görüşme

Daha önce devlet yetkilileri ile dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Muslim, bu ziyaret ile birlikte ilk defa Türkiye devlet yetkilileri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmelerini Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri ile gerçekleştirdiğini ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşmediğini belirten Muslim, "Türkiye'ye Dış İşleri Bakanlığı'nın daveti üzerine dün geldim. Daha önce de dolaylı görüşmelerimiz olmuştu. Türk yetkililerle ancak yüz yüze bir görüşmeyi daha uygun bulduk. Bugün yüz yüze Dışişleri yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimiz iyi ve olumluydu. Biliyorsunuz Türkiye, Suriye ile 9 yüz kilometreden fazla sınır boyuna sahip. Bu sınırın üzerinde iki tarafta da Kürtler var. Bu sebeple sınırda meydana gelen ve Suriye'de meydana gelen olaylar birinci dereceden Türkiye'yi ilgilendiriyor. Muhakkak bir diyaloğun olması gerekiyor. Yanlış anlaşmaların olmaması için görüşme gerekiyor" diye konuştu.

'Geçici yönetimlerin oluşturulması fikrimizi sunduk'

Son dönem de Rojava'da ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisinin geçici sivil yerel yönetimler konusu olduğunu dile getiren Muslim, devlet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde bu konuların da gündeme geldiğini söyledi. Muslim, "Son dönemde biliyorsunuz iki konu çok önemliydi. Birincisi sivil yerel yönetimler geçici yönetimler diye bir durum vardı ve tartışılıyor Rojava'da. Bizim için bu önemliydi. Baktık bazıları bunu çok abarttı. Gerçekten öyle değildi. Yani şu bakımdan; bazıları 'İşte bölünüyor, özerk yönetim ilan edilecek' diye bir söylem oluşturdu. Halbuki böyle bir durum yok. Rojava'da halkın kendi bölgelerinde denetimi ele geçirmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu tecrübeden anladık ki; artık bir yürütmenin olması gerekiyor. Geçici olarak da olsa bir yürütmenin olması gerekiyor. Bir düzenin oluşması gerekiyor; hem gıda bakımından hem ihtiyaçlar bakımından yani toplumun her yönlü ihtiyaçları bakımından bunun olması gerekiyordu. Bunun için biz bir düşünce ortaya attık. Bütün oluşumların, herkesin yer alabileceği Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların içinde yer alabileceği siyasi bir çözüm buluncaya kadar bir geçici bir yönetim kurulması fikriydi. Bunu anlattık görüşmelerimizde" diye konuştu.

'Bizim sınır güvenliğimiz Türkiye'nin de sınır güvenliğidir'

Görüşmelerde karşılıklı bir anlayış olduğunu vurgulayan Muslim, "Türk yetkililer 'bu sizin hakkınızdır' dediler. Biliyorsunuz sınırdaki çatışmalardan kaynaklı halkımız çok perişan bir durumdadır. Şimdi söz de verildi. Türkiye halkımıza her bakımdan yardım edecek. Yani insani yardımda bulunacak. Bu da iyi oldu. Zaten bizim oradaki sınır güvenliği Türkiye'nin de güvenliği oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Bu ilk görüşmeydi ama son olmayacak'

Görüşmelerde Kürt Yüksek Konseyi konusunun da gündeme geldiğini aktaran Muslim, "Görüşmelerde başka konularda vardı tabi. Koalisyon konusu da vardı. Kürtler geçen dönemde çeşitli yerlerde yer almamıştı. Kürt Yüksek Konseyi yer almamızı kabul etmemişti. Yeni yönetim geldi. Yeni seçimler oldu. Yani koalisyonda yeni bir oluşum var. Bunun içinde biz tekrara görüş alışverişinde bulunacağız. Bakalım burada da bir şeyler yapabilirsek iyi bir gelişmedir. Bir çeşit koordinasyon veya katılma meselesi söz konusu olabilir. Bunların hepsini tartıştık ve gerçekten de çok iyi oldu gelişimiz. Bir de söz verdik, arada sırada böyle görüşmelerimiz olacağına dair. Bu ilk oldu ama son olmayacak. Bizim Ankara'ya ve İstanbul'a geliş gidişlerimiz olabilir" diye konuştu.

'Sınır güvenliği için iki taraf da elinden geleni yapmalı'

Görüşmeleri sırasında El Nusra Cephesi çetecilerinin attığı top mermisinin Ceylanpınar'a düşmesi haberinin de geldiğini belirten Muslim, "Toplar sınırı geçip bu tarafa düşüyor. El Nusra'nın toplarıdır. Halka atılan toplar sınırın bu yakasına da geçiyor. Bunun bir çözümünün bulunması gerekir. Toplantıdayken Ceylanpınar'da düşen topun haberi de geldi. Artık her iki tarafta sınır güvenliği için elinden ne geliyorsa yapabilir" dedi.

'Benim burada olmam en büyük değişikliktir'

PYD'ye karşı Türkiye'nin geçmişte oluşan tavrının değiştiğini gördüğünü de ekleyen Muslim, "Benim burada olmam en büyük değişikliktir. En azından oturalım konuşalım bu neden olmasın ki? Derdimizi birbirimize aracılar olmadan anlatabilir oturup konuşabiliriz. Yüz yüze görüşüp her şeyi tartışabiliriz. Gerçekten bölünme durumun olabilir çekincesi vardır. Ama öyle bir durum yok bazıları abartmışlar herhalde. Halbuki öyle bir şey yok. Bizim Rojava'da temelli bir çözüm oluncaya kadar kendimizi yönetmek gibi bir düşüncemiz var. Bir çeşit organizenin olması gerekiyor. Yaptığımız budur. Bunun dışında başka bir şey de yok. Bunu yetkililere de ilettik. Somut olarak iki taraflı birbirimizin yapacağı çok işin olduğu ortaya çıktı. Sınırda bazı kapıların tam açılabileceği yardımda bulunacağı konuları gündeme geldi" diye konuştu.

'Görüşmeler halkımızın yararına olacaktır'

Muslim son olarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kürtlerin varlığından rahatsız değil. Halkımıza selamlarımızı söylüyoruz. İleriye baksınlar, güzel günler ilerdedir. Bu görüşmeler de umarız halkımızın yararına olacaktır" dedi.