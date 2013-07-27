Rasulayn'daki PYD bayrağı nasıl indi, neden Kürt Konseyi bayrağı asıldı?

MİT ve Dışişleri'yle görüşmek için geldiği İstanbul'dan Resulayn'ı arayan PYD lideri Salih Müslim, Türkiye'yi rahatsız eden bayrağı indirtti. PYD’nin Resulayn sorumlusu Dr. Ciwan Mustafa da, "PYD bayrağının dalgalandığı kentler ise tamamen muhaliflerden arındırılmamış olan kentlerdir. Bundan sonra aldığımız kentlerde Yüksek Kürt Konseyi bayrağı dalgalanacaktır” dedi.

El Nusra'yla çatışan PKK'ya yakın PYD'nin Eşbaşkanı Salih Müslim, sürpriz bir şekilde geldiği İstanbul’da Türk yetkililerle sınırda fiilen oluşan Kürt yönetiminin geleceğini konuştu.

Kürtlerin bölgede oluşturmaya çalıştığı özerk yapının Türkiye için tehdit olmadığını söyleyen Müslim, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağı teminatını verdi.

Türk yetkililerinin sınırdaki PYD bayrağından duyulan rahatsızlığı iletmesi üzerine Resulayn'ı arayan Müslim, bölgede meşru güç olarak kabul gören Kürt Ulusal Konseyi'nin bayrağını astırdı.

Görüşmede Dışişleri yetkilileri sınırda defakto bir duruma göz yumulmayacağını belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Asılan bayrağın sırrı

Suriye’de El Nusra Cephesi ile çatışan ve birçok Kürt kentinin kontrolünü ele geçiren PYD’nin Resulayn sorumlusu Dr. Ciwan Mustafa Taraf gazetesine konuştu.

Dr. Ciwan Mustafa, El Nusra güçlerinden arındırılmayan bölgelere PYD bayrağı astıklarını, bölge tamamen “temizlendikten” sonra da Kürt Yüksek Konseyi bayrağının asıldığını söyledi. PYD’ye bağlı silahlı güçlerin El Nusra ve El Kaide savaşçılarının Serakani’den 3 kilometre kadar uzağa çıkardıkları öğrenildi.

Dr. Ciwan Mustafa, “YPG’nin asayişi tarafından muhaliflerden arındırılan Kürt kentleri sivil otorite olan Yüksek Kürt Konseyi’ne teslim etmektedir. Yüksek Kürt Konseyi’ne teslim edilen her bölgede Kürt Yüksek Konseyi bayrağı dalgalanır. Buna Konsey karar veriyor. PYD bayrağının dalgalandığı kentler ise tamamen muhaliflerden arındırılmamış olan kentlerdir. Bundan sonra aldığımız kentlerde Yüksek Kürt Konseyi bayrağı dalgalanacaktır” dedi.

Tutuklanmayacağına dair güvence verildi

Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, Ulusal Kürt Konferansı nedeniyle, geçtiğimiz hafta Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'e giden Müslim ve beraberindeki PYD heyeti, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile süreci görüştü.

Sınır kesiminde yer alan Rasulayn'ın PYD tarafından ele geçirilip kente bayrak asılması, çatışmaların Tal Abyad'a kadar yayılması ve bölgede özerklik ilan edileceğine yönelik açıklamalar hükümetin tepkisini çekmişti.

Türkiye ile gerilim yaşamak istemeyen PYD, bölgede yaşanan gelişmeleri hükümetle paylaşmak istediğini Barzani'ye aktarmıştı. Müslim'in talebi Barzani aracılığıyla Ankara'ya iletildi. Bu kapsamda Erbil’de Türk konsolosluğu aracılığıyla MİT ve Dışişleri yetkilileri ile ön görüşme yapıldı. Görüşmede Müslim'e, “Tutuklanmaması ve güvenliğinin sağlanması" konusunda güvence verildi. Güvence verilmesinin ardından Müslim, Erbil Konsolosluğu aracılığıyla İstanbul’a geldi.

‘Defakto duruma göz yummayız’

Görüşmelerde, Dışişleri yetkilileri, Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunu kesin bir dille vurgularken, “Sınırda defakto bir duruma göz yumamayız. Özerk ya da federatif bir yönetim ancak Esad'ın yönetimden uzaklaştırılmasından sonra ele alınabilir” dedikleri öğrenildi.

Görüşmede, Türkiye'deki çözüm sürecine de dikkat çekilerek, sürecin zarar görmemesi için Kürt gruplarının Suriye’de aşırı güç kullanımı ve defakto durum yaratmalarından kaçınmaları istendi.

‘Türkiye için tehdit oluşturmayız’

Müslim ise görüşmede, Suriye’de muhaliflerle Kürt grupları arasındaki görüşme ve birlik konusunu aktararak bütün Kürt oluşumları ile birlikte geçici bir yönetim kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını, Esad rejimi sonrasında federal bir bölge içinde Suriye’deki diğer etnik gruplarla bir arada yaşamak istediklerini ifade etti. Müslim, kurulması yönünde çalışma yaptıkları geçici hükümetin tüm grupların önerisi doğrultusunda 40 gün içinde bir heyet oluşturulacağı bilgisini aktardığı öğrenildi. Bu heyetin Kürt bölgelerinde yere parlamento kurulmasına yönelik çalışma da yapacağını aktaran Müslim'in, "Suriye'nin parçasıyız. Türkiye için asla tehdit oluşturmayız" dediği ifade edildi.

‘Sınır kapılarını açın, El Kaide'ye destek vermeyin’

Müslim görüşmede, yoğun çatışmalara sahne olan Kürt bölgesine yönelik insani yardım harekatı başlatılmasını, bu kapsamda Türkiye'den Suriye'ye açılan Nusaybin ve Rasulayn kapılarının açılmasını, bölge ile ticaretin geliştirilmesini de istedi. Müslim, Türkiye'nin hassasiyetlerine yönelik mesajı aldıklarını ancak kendilerinin de El kaide, El Nusra gibi radikal dini örgütlerin faaliyetlerinden rahatsız olduklarını, hükümetin bu gruplara verdiği desteği çekmesini istediği de ifade edildi.

Müslim, bu yöndeki sıkıntılarını aktarırken, El Kaide türevi Liva El-Faruk, Ahrar El-am gibi güçlerin Kürtlere karşı insanlık dışı uygulamalara giriştiğini ve bu grupların çete anlayışı ile hareket ettiğini savundu. Müslim, Türkiye'nin bu çetelere yönelik mücadele edilmesi konusunda kendilerine gereken yardımı yapmasını da istedi.

Ankara’dan Müslim’e 3 mesaj

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş da “Kürt fobimiz yok” başlığıyla yayımlanan yazısında şunları söyledi:

“Suriye’nin kuzeyindeki hakim olan PYD’nin lideri Salih Müslim’in MİT ve Dışişleri ile geçen temaslarında, Türkiye’nin asla Nusra Cephesi’ni desteklemediği ve Suriye’de onlarca yıldır mağdur edilen Kürtlerin haklarını almasına karşı olmadığı mesajı verildi. Ankara, PYD liderine, beklentilerini de açıkladı: 1. Rejimin sizi kullanmasına izin vermeyin 2. Diğer muhalif gruplarla entegre olun 3. Suriye’nin geleceğiyle ilgili oldu-bitti yaratmayın.”