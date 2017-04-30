Salih Müslim: Rusya ile beraber hareket ediyoruz

Suriye’nin kuzey bölgelerini kontrol eden YPG’nin siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonların ardından açıklamalarda bulundu. Müslim, Türkiye’den gelen saldırıların devam etmesi durumunda Rakka operasyonunda bulunan güçlerini sınır bölgelere çekebileceklerini söyledi ve “Rusya’yla da Efrîn ve çevresinde terörizme karşı ortak mücadele ediyoruz. Anlaşmalar devam ediyor” dedi.

“Tepkiler dile getiriliyor ama…”

Fırat Haber Ajansı’na (ANF) konuşan Müslim, TSK ve YPG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin olarak “Rusya ve ABD kabul etmedi. Medyaya yansımayanlar da var. Benim bildiğim kadarıyla Ankara ABD Büyükelçisi de tepki göstermiş. Yine ABD’li komutanlar olay yerinde incelemelerde bulundu. Tepkilerini dile getiriyorlar. Ama bizim istediğimiz düzeyde bir tepki değil tabii” dedi.

Rojava’ya uçuşa yasak bölge talebi

Rojava’nın ‘uçuşa yasak bölge’ ilan edilmesi gerektiğini savunan Müslim, “Eğer yasak böyle ilan edilmese Erdoğan’ın bu saldırılarının devamı gelir. Biz uçuşa yasak bölge olmasını istiyoruz. Türkiye’nin tamamen Rojava ve Suriye’den çekilmesini istiyoruz” dedi. Saldırıların devam etmesi durumunda güneyde Rakka bölgesinde bulunan güçlerini kuzeye çekebileceklerini vurguladı.

"Rusya ile beraber hareket ediyoruz"

ABD ve Rusya ile ilişkilerine dair konuşan Salih Müslim, “Rusya’yla da Efrîn ve çevresinde terörizme karşı ortak mücadele ediyoruz. Anlaşmalar devam ediyor. Hem Rusya hem de ABD Türkiye’nin bu politikalarına karşıdır. Belki bazı hesapları var diye ses çıkarmıyorlar ama rahatsızlar. Bundan dolayı kimse Türkiye’den memnun değil” dedi ancak kimseye güvenmediklerini ve kendi savunmalarını kendilerinin yapacağını söyledi.

TSK'nın yaptığı operasyonun görüntüleri: