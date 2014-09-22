'Bu işler iki yüzlülükle olmaz, bir taraftan çözüm süreci diyeceksin, bir taraftan IŞİD'i Kürtlere saldırtacaksın'

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Kobanê'de IŞİD terör örgütüne karşı amansız bir direniş yaşandığını belirterek, “Çetelerin büyük silah ve teknik üstünlüğüne rağmen güçlerimiz büyük darbeler vuruyor” dedi.

IŞİD-Türkiye ilişkileri konusunda da değerlendirmede bulunan Müslim, “Bu işler iki yüzlülükle olmaz. Bir taraftan çözüm süreci diyeceksin diğer taraftan da bu çeteleri Kürtlere saldırtacaksın, kimse bunu kabul etmez" dedi.

Kobanê’de IŞİD tarafından başlatılan saldırıların belli ölçüde kırıldığını ve bunun da amansız bir direniş sonucunda başarıldığını ifade eden Müslim, “Bu kadar büyük silah ve teknik üstünlüğe rağmen güçlerimiz, büyük darbeler vuruyor. Birçok tankları imha edilmiş, askeri araçları yakılmış durumda. Bugün (dün/21 Eylül 2014) sabahtan bu yana o yoğun saldırılar durduruldu. Ama savaş hala devam ediyor” dedi.

ANF’de yer alan habere göre, YPG güçlerinin insan gücü noktasında bir sıkıntısı olmadığını Kürt gençlerinin hiçbir görevden kaçınmadığını belirten Müslim ancak teknik ve silah konusunda Kobanê cephesinde sıkıntıları olduğunu belirtti.

IŞİD’le yaşanan çatışmada şu ana kadar hiçbir güçten destek almadıklarını belirten Müslim, buna rağmen kısıtlı imkânlar ve insan gücüyle büyük bir savaş verildiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani’nin Kobanê konusundaki açıklamaları konusunda ise Müslim bu açıklamaların bir an önce pratiğe geçmesini umduklarını belirtti.

‘Peşmerge buyursun gelsin’

Peşmerge güçlerinin PYD tarafından engellendiği iddialarını yalanlayan Müslim, “Gelebiliyorlarsa gelsinler, davet ediyoruz. Kobanê oradadır, biz kimin yolunu kesmişiz ki. O kadar çok istiyorlarsa Türkiye üzerinden peşmergelerini göndersinler. Bunları yapamıyorlarsa o zaman Türkiye'ye söylesinler, Kamışlı'daki YPG güçleri oradan geçsin. İlişkileri iyidir, bunun için çalışsınlar. Böylesi bir olanağı yaratsınlar” dedi.

‘Köyler güvenlik için boşaltıldı’

Kobanê çevresindeki köylerin büyük çoğunluğunun IŞİD’in top ve uzun menzilli füze tehdidi nedeniyle boşaltıldığını belirten Müslim, bu köylerin halen YPG’nin denetiminde olduğunu ancak savaş bölgesi konumunda bulunduğunu ifade etti.

IŞİD-Türkiye ilişkileri konusunda da değerlendirmede bulunan Müslim, “Bu işler iki yüzlülükle olmaz. Bir taraftan çözüm süreci diyeceksin diğer taraftan da bu çeteleri Kürtlere saldırtacaksın, kimse bunu kabul etmez. Bize daha önce de söylediler, ‘resmi olarak ilişkimiz yok ama birileri gayri resmi olarak yardım ediyor. Önüne geçmeye çalışıyoruz’ dediler. Ama bugün görüyoruz ki her şey çok açık ve net” şeklinde konuştu.

‘En deneyimli güç biziz’

Uluslararası güçlere çağrıda bulunan PYD lideri, IŞİD’e karşı en deneyimli savaşan gücün YPG olduğunu ifade ederek, kendileriyle ittifaka girilmeden yapılan saldırıların sonuç almayacağını söyledi. Müslim ayrıca PYD’nin IŞİD’e karşı cephede yer almak istediğini ifade etti.

Kobanê’nin düşmeyeceğini böyle bir şeyin mümkün olmadığını da dile getiren Müslim devamla şunları söyledi:

“Ben Kobanê'liyim. Halkın yapısını çok iyi tanıyorum. Köyler kaybedilebilir, geri çekilmeler olabilir. Belki kente dayanabilirler. Ama Kobanê asla düşmez. Düşmesi için oradaki herkesin ölmesi lazım.”