'Salih Mirzabeyoğlu'nun affedilmesi söz konusu değil'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBDA-C lideri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Salih Mirzabeyoğlu'nun "affedildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, bazı internet sitelerinde, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Mirzabeyoğlu'nun affedildiği" yönünde haberlere yer verildiğini hatırlattı.

Bakan Bozdağ, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 2001 yılında İBDA-C örgütü davası kapsamında, ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, hükmü Yargıtay 9. Ceza Dairesince onanmıştı.