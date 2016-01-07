Salih Mirzabeyoğlu yeniden hakim karşısında: 'Kumandan' lakabını ben takmadım

İBDA-C davasının bir numaralı sanığı Salih Mirzabeyoğlu yeniden yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mirzabeyoğlu "Tutuklandıktan sonra darp edilip saçlarınızın kesildiği doğru mu" sorusunu, "Bunlar fantezi. Bana değil ama orada Dev-Sol'dan bir çocuk vardı, onu feci yaptılar" yanıtını verdi. Mahkeme Mirzabeyoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Hakimin, kendisine neden "Kumandan" denildiğini sorması üzerine Erdiş, Kumandan dediğiniz bir lakaptır. Süleyman Demirel'e de 'Baba' derlerdi. 'Demirel'in çocuğu var mı' diye bakılmıyor. 'Kumandan' çok da yakışıklı bir terim

İBDA-C davasından hükümlüyken yeniden yargılanma talebi kabul edilerek tahliye edilen ve kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş ile Saadettin Ustaosmanoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, savunması alınan Salih İzzet Erdiş hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkeme'sinde görülen ikinci celseye, hükümlü sanıklar Salih İzzet Erdiş ile Saadettin Ustaosmanoglu ve avukatları katıldı. Duruşmayı Salih İzzet Erdiş'e destek veren çok sayıda kişi de izledi.

'Örgüt, teşkilat yok'

Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşmada savunması sorulan Salih İzzet Erdiş, Beni İBDA'cı olarak içeri alıyorlar. Beni alanların İBDA'dan haberi yok. İBDA demek, benzersiz oluş demektir. Kendinden zuhurdur. Cephe ise partilerin, teşkilatların faaliyet kolu gibi. Örneğin, bir binanın cephesi deriz, o zaman İBDAC deyince niye örgüt oluyor, bunu karşı tarafa sormak gerek" dedi.

Erdiş, kimseye hiçbir şekilde talimat vermediğini savunarak, "Ortada bir örgüt, teşkilat yok. Emir verme yok" diye konuştu.

'Kumandan lakabını ben takmış değilim'

Hakimin, kendisine neden "Kumandan" denildiğini sorması üzerine Erdiş, Kumandan dediğiniz bir lakaptır. Süleyman Demirel'e de 'Baba' derlerdi. 'Demirel'in çocuğu var mı' diye bakılmıyor. 'Kumandan' çok da yakışıklı bir terim. Çok rahatlıkla nefsime kabul ettiğim bir şeydi, Necip Fazıl'dan geliyor. İsminiz terk edemeyeceğiniz bir şeydir. İnsanlar kendine 'güzel' demez. Bu lakabı ben takmış değilim. 1973-1974 yıllarında ortaya çıkmış bir şeydi" dedi.

Salih Mirzabeyoğlu adıyla tanınan Erdiş, tutuklandıktan sonra darp edilip edilmediği, saçlarının kesilip kesilmediği yönündeki soruya karşılık da, "Bunlar fantezi. Bana değil ama orada Dev-Sol'dan bir çocuk vardı, onu feci yaptılar" dedi. Erdiş ayrıca, o dönem zihninin telegram yöntemiyle kontrol edildiğini, ancak şu an etkilerinin azaldıysa da sürdüğünü ileri sürdü.