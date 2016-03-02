Salih Mirzabeyoğlu İBDA - C davasından beraat etti

İBDA-C davasında hükümlüyken yeniden yargılanma talebi kabul edilerek tahliye edilen ve kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, sanıklar Salih İzzet Erdiş ve Sadettin Ustaosmanoğlu katılmadı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı Ali Kaya, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek, mütalaayı okudu. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Salih İzzet Erdiş ve Sadettin Ustaosmanoğlu'nun beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Dönemin İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, 2 Nisan 2001'de verdiği kararla Mirzabeyoğlu'nu, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırmıştı.

Aynı dava kapsamında yargılanan Saadettin Ustaosmanoğlu ve Mehmet Fazıl Aslantürk'e de "yasa dışı örgüt üyesi olmak" suçundan on sekizer yıl ağır hapis cezası veren mahkeme, "yasa dışı örgüt üyelerine yardım ve yataklık etmek"le suçlanan tutuksuz sanık Hüsnü Göktaş'ın dosyasını ise yasa uyarınca ertelemişti.

Mirzabeyoğlu hakkında verilen idam cezası, 23 Eylül 2002 tarihinde uyarlama yapılarak, müebbet ağır hapis cezasına çevrilmiş, 30 Kasım 2004'te tekrar yapılan uyarlama ile ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse dönüştürülmüştü.

Salih Mirzabeyoğlu hakkında 2005 yılında 5237 sayılı yeni TCK'nın yürürlüğe girmesi üzerine 309. ve 311. maddeleri göz önüne alınarak, lehe hükümlerin uygulanmasına karar verilmiş, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasındaki "ağır" kelimesi çıkartılarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de Mirzabeyoğlu, Ustaosmanoğlu ve Aslantürk'e verilen cezayı onamıştı.

Yeniden yargılanma talebi

kabul edildi, tahliye oldu

İBDA/C davası kapsamında, ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen ve 16 yıl cezaevinde tutuklu kalan Mirzabeyoğlu'nun avukatı Hasan Ölçer, müvekkilinin özellikle 28 Şubat döneminde yapılmış hukuksuzlukların, "en bariz ve en sembol" ismi olduğu gerekçesiyle, İBDA/C davasının arşiv dosyalarına bakmakla yükümlü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine 27 Haziran 2014'te başvurarak yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, 22 Temmuz 2014'te verdiği kararla, Mirzabeyoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin talebini kabule değer görerek, Mirzabeyoğlu'nun tahliyesine hükmetmişti. Heyet, bu hükmünü, "Mirzabeyoğlu'nun tutuklulukta ve infazda geçirdiği süre ile kaldığı bu sürenin uzun olması ve telafisi güç mağduriyetlere yol açma ihtimalini" dikkate alarak vermişti.