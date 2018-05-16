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SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti

16 Mayıs 2018 17:22

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Kamuoyunda \"Salih Mirzabeyoğlu\" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti. 
Beyin kanaması geçirdikten sonra 4 Mayıs\'ta hastaneye kaldırılan Erdiş (68), Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne nakledilmişti. Yaşam destek ünitesine bağlı olan Erdiş, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

Görüntü Dökümü:
-Hastaneden görüntü
-Bekleyenler
-Ağlayanlar
-Mirzabeyoğlu(arşiv)

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