T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Salih Kalyon: Muhteşem Yüzyıl eleştiriliyor, peki padişahlar neden hacca gitmedi?

Başbakan Erdoğan'ın başlattığı Muhteşem Yüzyıl eleştirilerine anlam veremediğini söyleyen Salih Kalyon ilginç bir soru yöneltti

08 Aralık 2012 14:29

Usta oyuncu Salih Kalyon, padişahların neden hiç hacca gitmediklerini sordu. Salih Kalyoncu, "'Kanuni'nin ömrü at sırtında geçiyormuş, sarayda o kadar kadın bulunmuyormuş' eleştirilerine anlam veremiyorum. Osmanlı tarihinde birçok padişah geldi. Bunların hiçbiri hacca gitmemiş, bunlar niye tartışılmıyor" dedi.
 
Senarist Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın üstlendiği "Moskova'nın Şifresi-Temel" filmin galası, Korupark Alışveriş Merkezi'ndeki Cinetech Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi.

Galaya, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, senarist Yılmaz Okumuş, yönetmen Adem Kılıç, oyuncular ve davetliler katıldı.

Alışveriş merkezinde düzenlenen imza törenine büyük ilgi gösterdi. Filmin başrol oyuncularından Temel karakterini canlandıran Alper Kul, ''Sümela'nın Şifresi-Temel'' filminin başarılı olmasından dolayı ''Moskova'nın Şifresi-Temel'' filminde de beklentinin büyük olduğu için strese girdiklerini ifade etti. Şu anda en keyifli anlarını yaşadıklarını belirten Kul, bu mutluluğu da uzatmak için çeşitli şehirlerde imza törenlere katıldıkları kaydetti. Kul, "İnsanların çocukları ile gidebileceği bir filme imza attık. Çok Temel fıkrası anlattım ama bir gün böyle bir film çekeceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.
 

Kalyoncu'dan Muhteşem Yüzyıl savunması

 
Filmde İmam Necati rolündeki Salih Kalyoncu, geçen yıl çok iyi bir başlangıç yaptıkları filmin ikincisinin gösterime girmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Türk kahramanlarının unutulmadığını ifade eden Kalyoncu şöyle konuştu:

"Yunus Emre'lerden, Pir Sultan Abdal'lardan, Şeyh Bedrettin'lere varana kadar birçok kahramanımız var. Ülkemiz tarihi kişiler ve kahramanlar konusunda çok bereketli. Ama biraz seyircinin ilgi duyması, sinemacının bunlara el atması gerekiyor. Son yıllarda yapılan bir Fatih filmi, bu güne kadar içinde ne kadar Fatih olmasa da, büyük izleyici kitlesine ulaştı. O yüzden olayları abartmadan, 'tarihimizle, ceddimizle alay ediliyor' diye düşünülmemeli. Bu filmler bir hayal ürünüdür. Muhteşem Yüzyıl dizisi için yapılan 'Kanuni'nin ömrü at sırtında geçiyormuş, sarayda o kadar kadın bulunmuyormuş' eleştirilerine anlam veremiyorum. Osmanlı tarihinde birçok padişahlar geldi. Bunların hiç biri hacca gitmemiş, bunlar niye tartışılmıyor. Araştırmak isteniyorsa ceddimizin tarihi, niye bunlar hacca gitmemişler, bunları araştıralım. Bunların üzerinde durulmuyor. Çünkü gündem değiştirmek için yapılan şeyler bunlar. Bizler bunları konuşurken Suriye sınırına füzeler dizildi. Bunlar üzerinde kimse durmuyor. İnsanların biraz daha arka planı düşünüp, daha geniş bakmaları gerekiyor, her şeyin üzerine atlamamaları gerekiyor."

ETİKETLER

salih kalyonsinematiyatromoskovanın şifresi temelmuhteşem yüzyılpadişahhac

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24