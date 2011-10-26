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Dünya

Salih, iktidarı bırakacak WASHINGTON (A.A)

26 Ekim 2011 01:33

-Salih, iktidarı bırakacak WASHINGTON (A.A) - 25.10.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in, ABD'nin Sana Büyükelçisi Gerald Feierstein'e iktidarı bırakacağı konusunda güvence verdiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Victoria Nuland, Salih'in bu teminatı Feierstein ile yaptığı görüşmede verdiğini belirtti. Nuland, Yemen Devlet Başkanı'nın sözlerinden memnuniyet duyulduğunu ifade etti. ''Salih'in büyükelçiyi toplantıya çağırmasının, planı imzalayacağına dair sözünü büyükelçinin ve uluslararası toplumun nezdinde bir kez daha dile getirmesinin ilerleme olduğunu'' belirten Nuland, ''Sözünde durmasını bekliyoruz'' dedi. BM Güvenlik Konseyi, Yemen hükümetine ve muhalefetine, bir an önce Körfez ülkelerinin girişimini temel alan, Salih'e dokunulmazlık tanıyacak bir anlaşmaya varmaları çağrısında bulunmuştu. 

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