Salih Fırat'ın AKP'ye geçmesi, Meclis'te tartışma çıkardı

Meclis Genel Kurulu’nda, Nevşehir Üniversitesi’nin adının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Siirt İli Aydınlar İlçesinin adının “Tillo” olarak değiştirilmesini öngören teklifin görüşmelerinde bir süre önce CHP’den AK Parti’ye geçen Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ile CHP’li vekiller arasında “hırsızlık”, “adam ol”, “adam sen misin” tartışması yaşandı.

'AKP'de, bizde olmayan neyi buldun?'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Nevşehir Üniversitesi'nin adının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının Tillo olarak değiştirilmesini öngeren kanun teklifinin birinci maddesi üzerinde söz aldı.

Ağbaba, AKP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın milletvekilliği seçimlerinden iki gün önce yaptığı konuşmada, "Salih Fırat satılık değildir" dediğini belirterek, "Satılık değil ama kiralık olduğu anlaşıldı bugün" dedi. Ağbaba'nın bu sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti.

Salih Fırat'ın "CHP'yi altı ayda tanıdım" dediğini aktaran Ağbaba, "Sen CHP'yi altı ayda tanıdıysan, sen bu partide 2007 yılında milletvekili adayı olduğun zaman, il başkanlığı yaptığın zaman tanımadın mı? CHP'yi mi AKP'yi mi yeni tanıdın? AKP'de bizde olmayan neyi buldun? Önemli bir insanın transfer olması, satılması değil, önemli olan grupların buna 'evet' demesi" dedi.

Sataşmadan söz alan AKP'li Fırat, şunları kaydetti:

"Aslında CHP'nin içinde değer verdiğim, saydığım arkadaşlarım oldu, hala da var ama her yerde olduğu gibi CHP'de de adam olamamış, adam olmayı öğrenmemiş insanlar var. Satılmadım, herhangi bir pazarlık yapmadım. Bunu ispatlamayan namert, şerefsizdir.

Ben CHP'de siyaset yaptım. CHP'nin sosyal demokrat, özgürlükçü olacağını düşünerek yaptım. TBMM'ye geldiğimde CHP'nin gerçek yüzünün o olmadığını gördüm. Tekrar söylüyorum, milliyetçilik, ırkçılık yapan bir partide bulunmam."

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın da konuşmaların millete hakaret etmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Salih Fırat'ın da bütün Adıyamanlılar gibi mert, dürüst, kalender bir insan olduğunu belirten Aydın, "Sizin gibi vekilleri gördükten sonra bugün ne kadar doğru bir iş yaptığını söyledi" diye konuştu. Aydın, şunları kaydetti:

"Salih Fırat, AKP'de doğruluk, dürüstlük, insanlık, arkadaşlık, mertlik, millete hizmet gördü. Biz Salih Fırat'tan son derece memnunuz. AKP olarak, Adıyaman olarak sonuna kadar arkasındayız. Size de Salih Fırat'ı yedirtmeyiz.

Eğer Salih Fırat bir pazarlığa girmişse size de bu soruyu sorarım. Bunu iddia eden milletvekili: senin değerin kaç paradır? Sen kendini pazarlık konusu yapmaya hazır mısın? Böyle bir şeyi burada dillendiriyorsan, ispat etmek zorundasın. İspat edemezsen müfterisin, namertsin."

'İlk fırsatta sattılar'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Ahmet Aydın'a yönelik, "Salih Fırat'ın ne kadar dürüst, doğru olduğunu anlattınız ya, yarın seçimden önce Adıyaman basınını tarayacağım, bakalım seçimden önce kendisine neler demişsin, onlara bir bakacağım" dedi.

İnce, "22. Dönem'de bizden ayrılıp size gelenler, ilk fırtınada önce onlar sizi sattı ve burada ANAP grubu kuruldu" diye konuştu.

Veli Ağbaba, yeniden söz alarak, "Bizde yolsuzluk, iş takibi, adam kayırma, ihaleye yandaş olma yok. Bizde tek şey var adam olmak, ideallarin uğruna mücadele etmek var. Bizde oy alıp bir yere satmak yok" dedi.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, tartışmanın uzaması üzerine, birleşime ara verdi.