Salih Dursun'un ismi caddeye verildi

Trabzon'da Yomra İlçesi Belediye Meclisi, olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun'un adının bir caddeye verilmesini onayladı. Hazırlanan tabela, bordo-mavili futbolcunun da katılımıyla düzenlenecek törenle caddeye takılacak.

Radikal'de yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de önceki hafta Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, konuk takımdan 4 oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Salih Dursun da bu kararlara tepki olarak Bitnel’e kırmızı kart göstermiş ve dünya gündemine oturmuştu. Gelişmelerin ardından bordo-mavili futbolcunun adının Yomra ilçesinde bir caddeye verileceği açıklanmıştı.

Meclis toplandı

Yomra Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısını bugün gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu başkanlığında toplanan meclis, Salih Dursun’un adının liman bölgesine giden caddeye verilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

Başkan Sağıroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Salih’in gösterdiği dik duruş karşısında biz de sözümüzü yerine getirdik. Futbolcumuz Galatasaray maçında hakeme karşı haklı bir duruş sergilemişti. Olay ülkenin gündemini aşarak dünya gündemine oturdu. Salih, Trabzon’un ve Trabzonspor’un tarihine geçti. Biz de meclis üyesi arkadaşlarımızla üzerimize düşeni yerine getirdik. Liman bölgesine Salih Dursun Caddesi ismini verdik. Önümüzdeki günlerde de caddeye tabelalarımızı dikeceğiz."

Sağıroğlu, caddenin açılışını Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve futbolcu Salih Dursun’un da katılımıyla yapmayı planladıklarını söyledi. Caddeye asılmak üzere hazırlanan tabelanın forma şeklinde olması ve üzerinde ‘Salih Dursun 24 Sokağı’ yazması dikkati çekti.