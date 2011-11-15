-Salih 90 gün içinde istifa etmeye hazır SANA (A.A) - 14.11.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 90 gün içinde istifa etmeye hazır olduğunu söyledi. Fransız Channel 24 televizyonuyla mülakat yapan Salih, ne zaman görevinden ayrılacağıyla ilgili soruya, "Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) iktidarın devriyle ilgili girişiminin başarıya ulaşması, teklifin imzalanması, teklifin operasyonel mekanizmasının oluşturulması ve seçimlerin yapılması durumunda görevinden ayrılacağı" yanıtını verdi. Salih, iktidarı bırakmasının ne kadar süreceğiyle ilgili soruya ise "90 gün içinde" yanıtını verdi. 33 yıllık iktidar deneyimi olduğunu hatırlatan Salih, iktidarın zorluklarını, olumlu ve olumsuz taraflarını bildiğini vurgulayarak, "iktidara yapışan biri, delidir" dedi. Kendisine yönelik ayaklanmanın başladığı Şubat ayından sonra bölünen silahlı kuvvetlerin yeniden yapılanmasına itirazı olmadığını da söyleyen Salih, ordunun ülkenin ordusu olduğunu, kimsenin mülkü olmadığını kaydetti. Arap Baharı protestolarını eleştiren ve gösterileri "Arap anarşisi"olarak niteleyen Salih, bu protestolara desteğin "küçük ve ağırlığı olmayan ülkeden" geldiğini de öne sürdü. Salih'in küçük ve ağırlığı olmayan ülke olarak El Cezire televizyonunun yayın yaptığı zengin Körfez ülkesi Katar'ı kastettiği bildiriliyor. Bu arada Salih, yardımcısı Abdrabbu Mansur Hadi'yi muhalefetle bir anlaşmaya varılması için görüşmeler yapmak üzere görevlendirdiğini de ifade etti.