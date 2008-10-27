Salıdan sonra pastırma yazı!

Yağışlı hava yarın İstanbul ve tüm Türkiye'de etkili olacak. Ancak salı gününden sonra yağış gidecek ve sıcaklıklar artacak. İstanbul'da perşembe günü sıcaklığın 22 dereceye çıkması bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın Türkiye'nin her yerinde hava yağışlı olacak. Salı ve çarşamba günü yağış doğu bölgelerinde yer yer devam ederken, batı ve iç kesimlerde güneş görülüyor. Perşembe ve cuma günleri yurtta yağış yok. Tüm bölgelerde hava güneşli olacak. Sıcaklıklarda da üç ila beş derece arasında artışlar bekleniyor.



İstanbul akşama kadar yağışlı



İstanbul'da dün başlayan yağış bugün akşama kadar devam edecek. Son 24 saatte itfaiyeye 25, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne 10, İSKİ’ye 119 su birikintisi ihbarı yapıldı. Alt geçitler ve bazı ev ve iş yerlerindeki sular ekipler tarafından boşalttı. Arnavutköy, Eyüp, Bağcılar başta olmak üzere kentin birçok semtinde ev ve işyerleri su altında kaldı.



Pazar günü trafik kilit



Hem yağış hem de iki yaka arasında koşulan Avrasya Maratonu kentte trafiği kilitledi. Maraton nedeniyle Boğaziçi Köprüsü ve köprüye çıkan yollar kapalıydı. Alternatif yol arayışına giren sürücülerse yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerleyemedi. Bu nedenle maraton bittikten sonra da trafik sorunu yaşandı.



Barajlara yaradı



Büyükşehir Belediyesi yağışın İstanbul barajlarına yaradığını metrekareyle ortalama 55 kilogram yağış düştüğünü duyurdu. Belediye açıklamasında barajlara akış devam ettiği için su miktarının yarınki ölçümlerle kesinlik kazanacağı belirtildi.



