Salı günü yağmur geliyor, hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla beraber mevsim normallerine düşeğini belirtti.

Marmara ve Ege Bölgesi’nin akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışların salı ve çarşamba günü İstanbul’da aralıklarla ve sağanak şeklinde devam etmesi, salı günü akşam saatlerinden itibaren de il genelinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.





Bir süredir mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.

Salı günü kuvvetli yağış

Bugün 12 derece olan sıcaklığın, salı günü yer yer kuvvetli yağışlı 7-11, çarşamba 7-10, perşembe parçalı bulutlu 6-12, cuma parçalı bulutlu 7-14, cumartesi ise yağmurlu 10-16 derece civarında olacağı, cumadan itibaren hava sıcaklıklarının lodosun etkisiyle 3-5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.