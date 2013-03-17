Salı günü 'bahar' geliyor

Salı gününden itibaren soğuk hava Türkiye'yi terk edecek. Sıcaklıklar hızla 15 derece seviyesine yükselecek

Soğuk hava ve kar yağışı yarın doğuya ilerliyor. Batı ve iç kesimlerde güneş görülse bile ayaz etkili olacak.

Salı gününden itibaren soğuk hava Türkiye'yi terk edecek ve sıcaklıklar hızla 15 derece seviyesine yükselecek.

İstanbul yarın sabaha çok soğuk olacak ancak sıcaklık öğleden sonra lodosla 10 dereceye çıkacak.

Ankara'da da hava yarın açacak ama don ve buzlanmaya dikkat etmek gerekiyor. Başkent yarın sabah -4, gün ortası 7 derece olacak.

Güneşin görüleceği İzmir'de de sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Salı-Çarşamba hava daha da ısınıyor.

Bu gece Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısı var.

'Bölge bölge hava durumu'

Marmara'da yarın sıcaklık 5-6 derece yükselse de fazla hissedilmeyecek. Hava güneşli ama soğuk olacak ve yer yer sis oluşacak. Salıdan itibaren hava ılık.

İç Anadolulu'da yarın kar kesiliyor. Havanın açmasıyla oluşacak don ve buzlanma yaşamı olumsuz etkileyecek. Salı günü sıcaklıklarda artış başlarken, sis de oluşacak.

Ege yarın güneşli ve soğuk. İç kesimlerde zirai don tehlikesi var. Yarın öğleden sonra kıyılarda başlayacak ısınma Salı günü tüm Ege'yi kapsayacak.

Akdeniz yarın güneşli, kıyılar tekrar 18-19 dereceye çıkıyor. Güneydoğu'da hava soğuk ve biraz bulutlu ama Salı-Çarşamba o bölgede de sıcaklık 5 derece artacak.

Doğu Anadolu'da yarın Erzurum, Kars, Bitlis, Muş, Van, Hakkari boyunca orta kuvvette kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık Erzurum'da 0, Van'da 4 dereceye iniyor.

Karadeniz'in batısı yarın açıyor. Soğuk ve yağış ise Samsun-Rize arasına ilerleyecek. Sıcaklığın Samsun'da 5, Trabzon'da 4 dereceye inmesiyle yağışlar sulu kara dönüşecek. Yarın Amasya, Gümüşhane ve Bayburt boyunca ise hafif kar var.