Salgının seyrine göre İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede nisan ayının ilk haftasına dikkati çekmesinin ardından İçişleri Bakanlığı da 30 büyükşehirin valilerini uyardı ve risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi. Bu kapsamda salgının seyrine göre İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, salgının seyrine göre İstanbul’da acil ve zorunlu durumların dışında tüm giriş çıkışların kapatılarak, sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor. Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızına bakılarak Bilim Sağlık Kurulu’ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da toplu ulaşım kullananların sayısının hâlâ yüksek olduğunu belirterek İstanbul'da bir sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi içimn çağrıda bulunmuştu.