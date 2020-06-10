Salgının İtalya'daki merkezlerinden Bergamo'da nüfusun yarısının Covid-19'u geçirdiği saptandı

İtalya'nın kuzeyinde bulunan ve yakın zamanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkezlerinden biri haline gelen Bergamo'da sağlık yetkilileri, kan örneği gönderen sakinlerin yarısından fazlasının vücudunda SARS-CoV-2 virüsüne karşı üretilen antikor tespit edildiğini açıkladı.

DW'nin haberine göre, yaklaşık 10 bin Bergamo sakininden 23 Nisan ve 3 Haziran arasında alınan kan örneklerinden yüzde 57'sinde antikor bulunduğu belirtildi. Bu sonuç, bölgede yaşayan pek çok kişinin virüse maruz kaldığını ve bağışıklık sistemlerinin tepki verdiğini gösteriyor. Sağlık yetkilileri örneklemin "yeteri kadar geniş" olduğunu ifade ediyor.

Bergamo, İtalya'nın Covid-19'dan en kötü etkilenen bölgelerinden biriydi. Hastalarla dolup taşan hastaneleri ve araçlarla taşınan cesetleri gösteren fotoğraflar ve videolar sosyal medyada viral olmuştu.

İtalya'nın Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne (ISTAT) göre, bölgede salgının zirveye ulaştığı Mart'ta, 2015-2019 yıllarına kıyasla yüzde 568 daha fazla kişi hayatını kaybetti. Bergamo şehrinde ve çevresindeki bölgelerde 13 bin 600 Covid-19 vakası bildirilmişti.

İtalya Sağlık Bakanlığı ile birlikte ISTAT, salgının ülkede ne kadar ciddi olduğunu görebilmek için kan testi kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın hedefi yaklaşık 150 bin kişiden kan örneği almaktı.

Antikor testleri aynı zamanda kişilerin bağışıklık sistemlerinin virüse karşılık verip vermediğini de gösteriyor.

Mart'ta yayımlanan verilere göre İtalya'da Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaşlarının ortalaması 78,5'di. Bu kişilerin neredeyse yüzde 99'unun halihazırda başka hastalıkları da bulunduğu aktarılmıştı.