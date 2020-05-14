Salgının etkisiyle Mart’ta gıda satışları yüzde 17 arttı, perakende yüzde 0.2 daraldı

COVID-19’un Türkiye’de ilk kez görüldüğü ve salgının yayılmaya başladığı Mart ayında perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,0 arttı.

Bir önceki aya göre ise perakende satış hacmi yüzde 8,1 azaldı. Mart’ta gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) bir önceki aya göre yüzde 17,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,9 arttı.