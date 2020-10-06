Salgının ekonomiye etkisi: Arsaya talep ikiye katladı, tarla fiyatları konut arsasından daha fazla arttı

Yaz mevsiminin üç ayında Türkiye çapında 89 milyar liralık arsa satıldı. Fiyat, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35 yükseldi.

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan itibaren başlayan kredi genişlemesi döneminde arsa yatırımları da hız kazandı.

Türkiye çapında geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında 46 milyar TL‘lik arsa satışı yapılırken, bu yıl aynı dönemde satışlar 89 milyar TL’ye ulaştı. Bu satışların en yükseği 15.3 milyar TL ile İstanbul’da oldu. İstanbul’u 7.5 milyar TL ile Ankara, 5.6 milyar TL ile İzmir izledi. Bazı illerde talep 2 ila 3 kata çıkarken, arsa fiyatları da yüzde 35 oranında attı.

Hem kıyıda hem de kırsalda talep arttı

Gaboras verilerine göre arsa talebi sadece nüfus yoğunluğu olan illerde yaşanmadı. Bu yıl artış kıyı kentlerinde ve kırsal bölgelerde de kendini hissettirdi.

İnsanların evde kaldıkça doğaya dönüş ve gıda tüketimin artmasının küçük yatırımcıları dahi arsa alımına yönlendirdiğini söyleyen Tapu.com Kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, “Koronavirüs sebebiyle özellikle İç Anadolu’da tarlaya olan talep arttı. Hatta özellikle tarıma uygun 10 dönüm altı tarlaların talebinin arttığını söyleyebiliriz. Şehirden kaçışla doğru orantılı tarla talebi arttıkça da, fiyatlar yükselmeye devam edecek” dedi.

Tarlanın fiyatı, konut arsasından daha fazla arttı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre de Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 seviyesinde artış gösterdi.

Endeksa Kurucu Ortak & Genel Müdürü Görkem Öğüt, Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatının 548 TL’ye; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatının ise 45 TL’ye çıktığını ifade etti. Öğüt, önümüzdeki 1 yılda Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatlarında yüzde 4, arazi fiyatlarında ise yüzde 2 artış beklendiğini kaydetti.