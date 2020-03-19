Salgını kontrol altına almaya yaklaşan Güney Kore'de bir günde 152 Koronavirüs vakası

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vaka sayısındaki artış hızını düşürmeyi başaran Güney Kore'de dün 152 yeni vaka görüldü.

Son günlerde günlük yeni vaka sayısının 100'den az olduğu Güney Kore'de salgının etkisinin hafiflediğine dair umutlar oluşmuştu. Öte yandan dün 152 yeni vaka ile endişeler yeniden arttı.

Sağlık yetkilileri artan vakalarda en büyük endişelerinin daha önce hastalığı bulunan ya da çok yaşlı olan hastalar olduğunu söyledi.

Güney Kore'de şu an tespit edilen vaka sayısı 8 bin 656 oldu. Güney Kore'deki ölüm oranı ise 91 olarak tespit edildi.