Salgında yeni dalga: Genç hastaların sayısı neden ve nasıl arttı?

https://www.youtube.com/watch?v=sVTvcX9n7FM

Türkiye'de koronavirüs salgınının yeni dalgası ve buna karşı 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan tam kapanma kısıtlamaları devam ediyor.

BBC Türkçe ekibi, hem bu yeni dalganın hem de tam kapanma uygulamalarının hastanelere nasıl yansıdığını araştırmak için İstanbul'un en büyük pandemi hastanelerinden birinde bir gün geçirdi.

BBC ekibi, günümüzde sadece pandemiyle mücadele için kullanılan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Başıbüyük Ek Hizmet Hastanesi'nde görüşmeler yaptı.

Hastanenin yöneticileri, burası için, geçen yıl hizmete açıldığında "Koronavirüsle mücadelede kale olacak" tabirini kullanmıştı. BBC Türkçe muhabirleri, görüşmelerini bu büyük hastanenin hem Covid-19 yoğun bakım servisinde hem de Covid-19 yataklı servislerindeki sağlık personeli ve hastalarla yaptı.

"Son koronavirüs dalgasının hastanelere yansıması nasıl oldu?", "Hasta profili son dönemde nasıl değişti?", "Genç hasta sayısı neden ve nasıl arttı?", "Hamile kadınlar son süreçten nasıl etkilendi?", "Mutant virüsle ilgili gözlemler neler?", "Tam kapanmanın etkisi hastaneye yansımaya başladı mı?", "Hastanelerde yoğunluk ne durumda?", haberde cevabı aranan sorular arasında yer alıyor.

Video & Haber: Neyran Elden, Mahmut Hamsici