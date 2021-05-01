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Dünya

Salgında ölü sayısının 400 bini geçtiği Brezilya'da protesto; Copacabana plajına ceset torbaları dizildi

Protestocular boş torbalardan birini gömerek sembolik bir cenaze töreni de düzenlediler

01 Mayıs 2021 22:23

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da ölü sayısının 400 bini geçmesinin ardından protesto düzenlendi. Rio'daki dünyaca ünlü Copacabana plajının kumlarında, protesto amacıyla boş ceset torbaları dizildi.

CopacabanaCopacabana plajıBrezilya
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