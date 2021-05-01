Salgında ölü sayısının 400 bini geçtiği Brezilya'da protesto; Copacabana plajına ceset torbaları dizildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da ölü sayısının 400 bini geçmesinin ardından protesto düzenlendi. Rio'daki dünyaca ünlü Copacabana plajının kumlarında, protesto amacıyla boş ceset torbaları dizildi.

Sivil toplum kuruluşları, vaka ve ölümlerde artan rakamları, içi boş torbalarla protesto etti. Grup, salgında ölen 400 bini aşkın kişiyi sembolize eden 400 ceset torbasını kumsala dizdi. "Sorumlu kim" pankartıyla tepki gösteren protestocular; kumlarda mezar kazdı.

Protestocular boş torbalardan birini gömerek sembolik bir cenaze töreni de düzenlediler.

Yaklaşık 214 milyon nüfuslu ülkede Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 400 bini geçti. Brezilya, can kaybında 400 bini geçen ikinci ülke oldu.

Uzmanlar, ülkede günlük koronavirüs ölümlerin yavaş aşılama ve gevşeyen sosyal kısıtlamalar nedeniyle birkaç ay boyunca yüksek kalabileceği konusunda uyarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü de sadece Brezilya değil tüm Güney Amerika'da vaka sayılarındaki dramatik artışa dikkat çekiyor.