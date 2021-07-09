Salgında model ülke konumundaydı; artan Koronavirüs vakaları sonucu Güney Kore'de yeni kısıtlamalar

Bugüne kadar Koronavirüs salgınını kontrol alabilen ülkelerden biri olan Güney Kore’de rekor seviyede yeni vakalar nedeniyle “maksimum kriz seviyesine” ulaşıldı. Başbakan Kim Boo-kyum, Seoul şehir çevresinde kısıtlamaların en üst noktadan uygulanacağını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Güney Kore, bugüne kadar sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulmasıyla pandemiyle mücadelede bir model olarak görülüyordu. Öte yandan Güney Kore’nin aşılama süreci ttedarik sorunları nedeniyle yavaş başlamıştı.

Son 24 saatte, Güney Kore’de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka olarak 1316 Koronavirüs vakası kaydedildi. Başkent Seoul ve çevresindeki bölgelerde vakalar çoğunlukta çıktı.

Artan vakalar üstüne uygulanan kısıtlamalar sonucu akşam 18.00’den sonra iki kişiden fazla bir araya gelmek yasak olacak ve okullar kapalı olacak. Bar, gece kulübü gibi eğlence mekanları kapatılacak.