"Salgında maske takmayanlar alkollü araç kullananlar gibi görülmeli"

Prestijli bilim dergisi Royal Society'nin yöneticisi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi biyolog Venki Ramakrishnan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında maske takmanın önemine değindi. Ramakrishnan, maske takmayan insanların alkollü araç kullananlar gibi görülmesi gerektiğini savundu.

France 24'te yer alan habere göre, maske kullanımının Covid-19'un yayılmasını önlediğine ilişkin yayımlanan iki yeni makalenin ardından bilim insanı Venki Ramakrishnan, "Eskiden birkaç kadeh içki içip araç kullanmak ya da emniyet kemeri olmadan araç kullanmak normal görülürdü. Şimdi ikisi de toplumda kabul edilmeyen davranışlar. Halka açık alanda maske takmamak da aynı şekilde görülmeli" dedi.

Ramakrishnan, "Eğer hepimiz maske takarsak, birbirimizi koruruz ve bulaşmayı azaltmış oluruz" dedi.

Yapılan son araştırmalar bez maskelerin ağız yoluyla partikül bulaşma riskini 50 ila 100 oranında düşürdüğünü yazdı.

Araştırmalar, yeni tip Koronavirüs'e yakalanıp henüz semptom göstermeyen insanların yalnızca öksürük ve hapşurukla değil konuşmak ve nefes almakla da virüsü yayabileceğini gösterdi.

Royal Society dergisinde yayımlanan bir başka makalede gelişmiş ülkelerdeki maske takma oranı incelendi. Covid-19 salgınının Avrupa'da yaygın olduğu Nisan ayının sonunda Britanya'da maske takma oranının yüzde 25, İtalya'da yüzde 83,4, ABD'de 65,8 olduğu görüldü.